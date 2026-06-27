En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este sábado, 27 de junio de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 1.822,19 euros. El valor de apertura refleja una variación del -361,03015 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esta tendencia sugiere que el interés y la demanda por Ethereum están aumentando, lo que podría indicar un posible crecimiento futuro en su valor.

En la última semana, Ethereum cayó un -7.93%, señal de presión bajista en el corto plazo y en el último año acumuló un descenso del -59.36%, lo que se traduce en una rentabilidad claramente negativa para los tenedores en ese período. En conjunto, la evolución ha sido desfavorable, con elevada volatilidad y pérdidas significativas para el inversor de largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, que fue del 38.45%, es considerablemente menor que su volatilidad anual del 55.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.