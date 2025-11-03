ElEuro y dólar cotiza a 1.153 USD este lunes, 3 de noviembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una disminución del -1.05%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 9.9%. Estos cambios reflejan la volatilidad del mercado y las fluctuaciones en la economía global.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización de la moneda dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sostenido sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado.



Sin embargo, es importante observar que esta tendencia puede ser temporal y podría verse afectada por factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 2.84%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1 USD, según los últimos datos registrados.