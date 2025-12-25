En la sesión de apertura de este jueves, 25 de diciembre de 2025, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1787 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,08% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.67%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 4.37%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado actual.

En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, habría reflejado una disminución en la demanda y una posible inestabilidad económica. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda y una posible mejora en la situación económica general.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 3.15%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.75%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1 USD, según los últimos datos registrados.