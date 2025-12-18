Este jueves, 18 de diciembre de 2025, el Euro y dólar cotiza a 1.1738 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,03%.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una leve disminución del -0.02%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 6.92%. Esto refleja una tendencia de estabilidad a corto plazo, a pesar del crecimiento significativo en el valor del euro a lo largo del año.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. En los últimos tres días, se ha observado una disminución constante en su valor, lo que indica que los compradores están siendo más cautelosos.

Este comportamiento sugiere que el mercado está reaccionando a factores económicos que podrían estar afectando la confianza en la moneda. La tendencia a la baja podría generar inquietud entre los inversores si se mantiene en el tiempo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 1.09%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1 USD, según los últimos datos registrados.