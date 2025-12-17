En la apertura de mercados de este miércoles, 17 de diciembre de 2025, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 13,44 euros y registran un volumen de 52700 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,04% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, aunque los incrementos indican que hay momentos de recuperación. La estabilidad en algunos días también podría reflejar un intento de consolidación en el precio.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 11.56%, mientras que su volatilidad anual es del 16.89%. Dado que el 11.56% es menor que el 16.89%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,34 euros el y un mínimo de 11,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país.

Además, Enagás se involucra en proyectos de energías renovables y sostenibilidad, buscando diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético. La compañía también juega un papel clave en la transición hacia un modelo energético más limpio, promoviendo el uso del hidrógeno y otras fuentes de energía alternativas.