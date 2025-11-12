Este miércoles, 12 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) se negocian a 18,71 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 445.720. Esta cifra refleja una variación del 0,89% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y solo 3 descensos. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, a pesar de las caídas intermitentes. La estabilidad en algunos días también indica que los inversores mantienen confianza en la acción.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se ha situado en un 32.70%, lo que es superior a su volatilidad anual del 30.73%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la reciente volatilidad ha aumentado significativamente, reflejando un entorno más incierto para los inversores.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,71 euros el y un mínimo de 8,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA, o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de seguros y asesoría financiera. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.