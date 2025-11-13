Este jueves, 13 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) se negocian a 18,91 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 396.209. Esta cifra refleja una variación del 0,03% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 6 ocasiones y una caída en 3, mientras que se mantuvo estable en 1 día. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, con un predominio de incrementos en su valor.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana ha sido del 33.06%, lo que es superior a la volatilidad anual del 30.71%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere un aumento en la incertidumbre y la fluctuación de su valor en el mercado.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,91 euros el y un mínimo de 8,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA, o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de seguros y asesoría financiera. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.