Este 12 de noviembre de 2025, las acciones del Banco Santander (SAN) se abren en el IBEX 35 con un precio de 9.39 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 1,931,868 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.85% en comparación con el día anterior, lo que refleja la dinámica del mercado en un contexto económico en constante cambio.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque los incrementos recientes podrían indicar un posible cambio de tendencia si se mantienen en el corto plazo.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se sitúa en un 22.13%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 31.50%. Esto indica que el comportamiento del banco en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. La reducción en la volatilidad semanal sugiere una menor inestabilidad y menos fluctuaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,39 euros el y un mínimo de 4,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y gestión de activos.La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.