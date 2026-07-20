La cotización del euro frente a la libra esterlina muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.39% y en el último año acumula -2.74%.

En la sesión de apertura de este lunes, 20 de julio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8495 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,08% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, experimentando un ligero aumento que sugiere un fortalecimiento en el mercado. Este crecimiento se ha visto impulsado por una mayor confianza de los inversores y una respuesta favorable a las noticias económicas recientes.

En contraste, otros días previos habían presentado fluctuaciones que podrían haber generado incertidumbre. Sin embargo, el impulso actual indica una posible recuperación y puede generar expectativas optimistas entre los participantes del mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina ha sido del 5.22%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 3.62%, lo que significa que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.