La nómina de diciembre traerá una buena noticia para millones de empleados públicos en España. El Gobierno confirmó el pago de una subida salarial con efectos retroactivos desde enero de 2025, lo que se traducirá en un ingreso extraordinario conocido como la “paguilla”, con cuantías que variarán según categoría y nivel retributivo.

El acuerdo alcanzado con los sindicatos contempla una mejora salarial acumulada de hasta el 11,4% entre 2025 y 2028. El primer tramo, correspondiente a 2025, fija un incremento del 2,5% que se abonará en diciembre junto con los atrasos generados durante todo el año.

En términos generales, el importe medio de esta paga adicional rondará los 1000 euros, aunque algunos funcionarios con salarios más elevados llegarán a percibir hasta 1654 euros. El impacto real dependerá del grupo profesional y del sueldo base de cada trabajador.

¿Por qué se paga una “paguilla” en diciembre?

La llamada “paguilla” responde a la aplicación retroactiva de la subida salarial aprobada para 2025. Aunque el incremento del 2,5% rige desde el 1 de enero, su abono efectivo se concentra en la nómina de diciembre, acumulando los atrasos de los doce meses previos.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el salario medio bruto mensual en el sector público se sitúa en 3.328,6 euros en doce pagas.

Sobre esa base, la mejora del 2,5% supone un aumento aproximado de 83 euros mensuales, que se traduce en casi 1000 euros acumulados a final de año.

Este mecanismo busca evitar ajustes mensuales a lo largo del ejercicio y centralizar el pago cuando la subida se aprueba avanzado el año, una práctica habitual en la Administración pública.

¿Quiénes cobrarán hasta 1654 euros extra?

Las diferencias entre funcionarios serán notables. Los empleados con salarios más bajos, en torno a los 800 euros mensuales, recibirán una paga adicional cercana a los 240 euros.

En el extremo opuesto, quienes perciben sueldos superiores a los 5500 euros al mes podrán alcanzar los 1654 euros en concepto de atrasos.

A largo plazo, el acuerdo salarial prevé que en 2028 los sueldos anuales se sitúen entre los 29.000 euros para el subgrupo C2 y los 37.700 euros para el A1, el escalón mejor remunerado de la Administración.

No obstante, el Gobierno aclaró que solo puede garantizar de forma directa el pago de esta subida retroactiva a los aproximadamente 540.000 funcionarios de la Administración General del Estado. En el resto de administraciones, el calendario y la forma de abono dependerán de la negociación colectiva en cada ámbito.