Técnicas Reunidas consolida su presencia en Norteamérica con un contrato en Canadá que asciende a 200 millones de euros.

Con la adjudicación de un nuevo contrato en Canadá, cuyo valor asciende a 200 millones de euros, Técnicas Reunidas consolida su presencia en Norteamérica, piedra angular de su actual Plan Estratégico Salta.

La adjudicación a TR Canada E&C, filial de Técnicas Reunidas en Canadá, la formalizó LNG Canadá, la empresa conjunta integrada por Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corporation y KOGAS, tan solo unas semanas después de que el consorcio adoptara la Decisión Final de Inversión (FID) para la segunda fase del proyecto. Según explicó la empresa, el alcance contratado cubre ingeniería, aprovisionamiento y gestión de la construcción , el formato conocido como EPCM.

La adjudicación de este contrato se suma al extenso trabajo ya realizado por la multinacional española especializada en ingeniería y construcción en el sector de la energía a lo largo de las fases anteriores del proyecto, en las que la empresa prestó servicios de consultoría e ingeniería desde las etapas iniciales hasta la fase FEED (front- end engineering design).

El proyecto incluye la construcción de cinco estaciones de compresión adicionales, así como modificaciones en las instalaciones tanto existentes como previstas en diversos puntos a lo largo del trazado del gasoducto. Se prevé un plazo de ejecución de cuatro años.

De acuerdo con la empresa, el alcance adjudicado a Técnicas Reunidas incluye los servicios de ingeniería de detalle, aprovisionamiento y gestión de la construcción .

Asimismo, la compañía madrileña reconoce que el valor contractual superior a los 200 millones de euros representa un hito significativo en el fortalecimiento del negocio de servicios.

Sede principal de Técnicas Reunidas en Madrid, España. Técnicas Reunidas

Operaciones en Canadá

La adjudicación se produce poco después de otro gran éxito en Canadá, donde la empresa se hizo con un contrato EPC para una central de generación eléctrica que suministrará energía a un importante centro de datos y centro de inteligencia artificial de Meta. Esto pone de relieve el papel cada vez más importante de la compañía en la ejecución de infraestructuras críticas tanto para el sector energético como para el digital.

Técnicas Reunidas está presente en Canadá desde 2012 con equipos de ingeniería residentes y llevó a cabo más de veinte estudios técnicos y proyectos EPC (ingeniería, aprovisionamiento y construcción) para importantes empresas del país. Destacó que el contrato recién adjudicado con LNG Canadá se suma a la amplia experiencia de la empresa en proyectos de transporte y distribución, que incluye 30.000 km de oleoductos y gasoductos y más de 35 grandes proyectos de compresión en todo el mundo.

Sede histórica de la multinacional de ingeniería española Técnicas Reunidas. Wikimedia Commons y elaboración propia

28.000 millones de euros en el punto de mira

La empresa, además, ya identificó una cartera de proyectos potenciales por valor de 28.000 millones de euros en el mercado norteamericano.

De ese monto, una parte significativa consiste en alrededor de una docena de centrales eléctricas de ciclo combinado a gran escala, destinadas principalmente a satisfacer las elevadas y crecientes necesidades energéticas derivadas del auge de los grandes centros de datos que se están desarrollando en la región.