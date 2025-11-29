La subida de los precios provocada por la inflación en España hace que las familias atraviesen cada vez más dificultades para generar ahorros estables y es por eso que buscan nuevas formas de hacer crecer su dinero o por lo menos evitar que este se devalúe. En este sentido, las cuentas en moneda extranjera, también conocidas como cuentas en divisas, suponen una alternativa para muchos ciudadanos.

Según explica Javier Mezcua, experto financiero en HelpMyCash, este tipo de cuentas "Funcionan como una cuenta corriente cualquiera, solo que en lugar de servir para almacenar euros, sirven para guardar dinero en otra moneda, como por ejemplo dólares, libras, etc.“.

De este modo, para que los ciudadanos se puedan beneficiar del cambio de divisa en España, deben buscar una entidad financiera que permita abrir una cuenta en moneda extranjera y transferir el dinero deseado para convertirlo en la divisa deseada. Por ejemplo, en el caso de ingresar 400 euros con un cambio euro/dólar de 1,15 dólares, se obtendrá por cada euro ingresado hasta 1,15 dólares. De esta forma, 400 euros se convertirán en 460 dólares.

Sin embargo, antes de ahorrar en moneda extranjera con alguna institución bancaria, es recomendable conocer los beneficios y las desventajas de este tipo de cuentas. En España existen leyes y sanciones económicas que regulan el uso de las divisas de otros países.

Estos son los beneficios de crear una cuenta en moneda extranjera. (Fuente: archivo) ProFilm4K

Los beneficios de crear una cuenta en moneda extranjera

Este tipo de cuentas pueden ser especialmente beneficiosas para los inversores que especulan con el valor de monedas extranjeras. “La ventaja de estas cuentas es que se pueden aprovechar las fluctuaciones del mercado en divisas a tu favor, escogiendo el momento en el que quieres convertir tus euros en otra moneda", explica el experto.

Sumado a eso, estas cuentas pueden ser útiles en diversas situaciones. “Si viajas a Estados Unidos en un año y quieres cambiar euros por dólares, puedes hacer la conversión cuando creas que será más rentable y guardar los dólares en la cuenta hasta que sea necesario", comenta Mezcua. A la hora de hacer pagos en otras monedas, se puede ahorrar la comisión por cambio de divisa, ya que no se deben convertir los euros en dólares constantemente.

Según del uso que se le dará a la cuenta en moneda extranjera será recomendable o no. Suelen ser interesantes para quienes realicen habitualmente pagos e inversiones en otras monedas distintas al euro. Si este no es el caso personal del ciudadano, entonces existen otras formas de rentabilizar el capital ahorrado.

Los riesgos más grandes de tener una cuenta en divisas extranjeras. (Fuente: archivo)

¿Cuáles son los riesgos de las cuentas en divisas extranjeras?

Las cuentas en monedas extranjeras también pueden estar sujetas a riesgos relacionados con las fluctuaciones constantes de los diferentes tipos de monedas. “Si usas euros en tu vida diaria, pero guardas dólares, en el momento en que quieras convertir esos dólares en euros puedes perder dinero si el tipo de cambio es peor que el que había anteriormente", explicó Javier Mezcua.

Si se va a utilizar una cuenta en divisas extranjeras como cuenta de ahorro, siempre se tendrá la posibilidad de elegir el momento en el que se quiere retirar el dinero. Este método permite esperar hasta el momento en el que el tipo de cambio sea más favorable, aunque si se necesita el dinero con urgencia, los ahorros pueden estar atados a pérdidas producidas por las fluctuaciones del mercado.

Por otra parte, se deberá tener en cuenta que los beneficios obtenidos a través de este método deberán tributar, con una retención del 19% que genere la cuenta para los habitantes de España. A su vez, no suelen permitir domiciliaciones y es habitual que este tipo de cuentas tengan una comisión por su mantenimiento.

El Gobierno impone retenciones del 19% a todas las cuentas bancarias en dólares que generen intereses

La retención del 19% sobre los intereses generados por cuentas en divisas extranjeras en España se basa en la normativa fiscal vigente que regula los rendimientos del capital mobiliario. Según la Agencia Tributaria, los intereses obtenidos, ya sea en cuentas nacionales o extranjeras, tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) conforme a los siguientes tramos.

Hasta 6000 euros: 19%

De 6000 a 50.000 euros: 21%

De 50.000 a 200.000 euros: 23%

De 200.000 a 300.000 euros: 27%

Más de 300.000 euros: 28%

Este esquema impositivo se aplica tanto a los intereses generados en cuentas nacionales como en cuentas en el extranjero, siempre que el titular sea residente fiscal en España.

Es importante destacar que, en el caso de cuentas en el extranjero, si el país donde se encuentra la cuenta ha aplicado una retención sobre los intereses, el contribuyente puede deducir dicha retención en su declaración de la renta en España, siempre que exista un convenio de doble imposición entre ambos países.

Para más información y detalles sobre la tributación de rendimientos del capital mobiliario, puedes consultar la página oficial de la Agencia Tributaria.