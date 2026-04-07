Las cuentas de ahorro vuelven a posicionarse como una herramienta clave para quienes buscan proteger su dinero y obtener una rentabilidad sin asumir riesgos. Entre las opciones más destacadas aparecen propuestas de Revolut, Bankinter y Trade Republic, que lideran el ranking actual. Estas cuentas permiten ingresar y retirar dinero en cualquier momento, sin comisiones y con cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros por titular. El escenario actual obliga a analizar más allá del porcentaje de interés. La duración de la rentabilidad, los requisitos y los límites de saldo se convierten en factores determinantes al momento de elegir una cuenta que realmente convenga a largo plazo. La cuenta remunerada de Revolut encabeza el listado con una rentabilidad de hasta el 2,27% TAE. Su principal diferencial radica en el pago diario de intereses, lo que permite visualizar el crecimiento del dinero de forma constante. En segundo lugar, Trade Republic ofrece un 2,02% TAE sin límite de saldo y sin condiciones, una característica poco frecuente en el mercado. Esta combinación la convierte en una alternativa sólida para quienes buscan estabilidad sin compromisos adicionales. También se destacan Bankinter y ABANCA con ofertas cercanas al 2% TAE, aunque en algunos casos exigen domiciliación de ingresos. Por su parte, ING apuesta por una estrategia promocional con un 3% TAE durante los primeros tres meses. La rentabilidad es el primer elemento a evaluar, aunque no debe analizarse de forma aislada. Muchas entidades ofrecen intereses elevados durante un periodo inicial, pero luego reducen significativamente el rendimiento. Las comisiones representan otro punto central. Las mejores cuentas eliminan los costes de mantenimiento, lo que permite maximizar la ganancia real. En este aspecto, destacan nuevamente Trade Republic y Revolut. Además, conviene revisar los límites de saldo remunerado. Algunas cuentas solo generan intereses hasta cierto importe, mientras otras permiten rentabilizar la totalidad del capital sin restricciones. Aunque las cuentas de ahorro ofrecen liquidez total, existen otras opciones que pueden mejorar la rentabilidad. Una de ellas son los depósitos a plazo fijo, que garantizan un interés determinado a cambio de mantener el dinero inmovilizado durante un periodo específico. Otra alternativa son las cuentas remuneradas, que combinan operativa diaria con generación de intereses. En estos casos, los bancos suelen exigir cierta vinculación, como domiciliar la nómina o cumplir requisitos mínimos de uso. Finalmente, los fondos monetarios aparecen como una opción intermedia. Ofrecen bajo riesgo y mayor flexibilidad que los depósitos, aunque su rentabilidad no está garantizada. La elección entre estas alternativas dependerá del perfil del ahorrista y de su necesidad de liquidez inmediata.