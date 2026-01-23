La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió este viernes los efectos de la reforma laboral en el sector turístico, especialmente en la reducción de la temporalidad.

No obstante, reconoció que persisten “aspectos que mejorar” en una actividad clave para la economía española y con fuertes particularidades estructurales.

Durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), Díaz sostuvo que el sector ha demostrado que es posible avanzar hacia un empleo más estable, pese a su marcada estacionalidad.

Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de seguir profundizando cambios vinculados a las condiciones laborales y salariales.

En su intervención, la ministra puso el foco en la calidad del empleo turístico, un debate que atraviesa a empresarios, sindicatos y administraciones públicas, en un contexto de fuerte recuperación del turismo y de creciente presión social por mejorar las condiciones de trabajo.

¿Qué impacto tuvo la reforma laboral en el empleo turístico?

Díaz aseguró que la reforma laboral logró desmentir uno de los principales argumentos previos a su aprobación: la supuesta imposibilidad de reducir la temporalidad en sectores estacionales como el turismo .

Según explicó, la experiencia reciente demuestra que es viable transformar la estructura del empleo sin afectar la actividad.

La ministra destacó que el sector turístico avanzó hacia una mayor estabilidad contractual, un cambio que calificó como estructural y no coyuntural.

En ese sentido, remarcó que el debate actual ya no pasa por si se puede reducir la temporalidad, sino por cómo consolidar ese proceso en el tiempo.

No obstante, advirtió que la estabilidad laboral debe ir acompañada de mejoras en otros frentes. Para Díaz, la reforma fue un punto de partida que abrió la puerta a discusiones más profundas sobre la organización del trabajo y la calidad del empleo en la industria turística.

¿Por qué salarios, jornadas y control laboral siguen en discusión?

Entre los aspectos pendientes, la ministra señaló la reducción de la jornada laboral y la mejora salarial. Aunque reconoció avances logrados mediante la negociación colectiva, recordó que el turismo continúa siendo uno de los sectores con salarios medios más bajos, solo por encima del trabajo doméstico.

Díaz también cuestionó una visión empresarial que considera obsoleta, basada en la mera presencia prolongada del trabajador sin atender a la productividad.

En contraposición, defendió un modelo centrado en el rendimiento durante la jornada y en el respeto de los límites legales de trabajo.

En esa línea, reveló que la Inspección de Trabajo realizó más de 32.000 actuaciones en hostelería durante el último año, con un elevado porcentaje de irregularidades, mayormente vinculadas al exceso de jornada.

Además, criticó el funcionamiento de parte del sector de los pisos turísticos, al que acusó de operar fuera de los convenios colectivos y de generar competencia desleal.

Por último, la ministra alertó sobre el envejecimiento de la fuerza laboral en turismo y hostelería. Planteó la necesidad de avanzar en coeficientes reductores para facilitar el relevo generacional y defendió una formación específica y adaptada a cada subsector como herramienta clave para atraer a los jóvenes.