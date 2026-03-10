Con la campaña de la declaración de la Renta 2026 cada vez más cerca, es fundamental entender cómo funciona el proceso para que no haya ninguna sorpresa que pueda aumentar exponencialmente los gastos. En España, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se fundamenta en un sistema progresivo, donde el resultado final de la declaración puede resultar en dos alternativas: pagar o recibir una devolución. Este resultado depende de las retenciones aplicadas a lo largo del año y de las deducciones fiscales a las que se tenga derecho. La próxima campaña de la Declaración de la Renta de 2026, que corresponde al ejercicio fiscal de 2025, comenzará el próximo 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio. Es el momento en el que millones de contribuyentes deberán rendir cuentas con Hacienda. Para aclarar cualquier duda relacionada con el resultado de la declaración de la Renta, la Agencia Tributaria dispone de un simulador que, a través de diversos mecanismos, asiste a los contribuyentes en la organización de sus finanzas y en la determinación de si deberán realizar un pago al fisco. Para obtener el resultado, es posible acceder a la página de Renta Web y utilizar el simulador, que proporcionará una estimación del resultado. Si este es positivo, se deberá realizar un pago; en caso contrario, se podrá solicitar una devolución. No obstante, es fundamental señalar que las cifras del simulador no son definitivas y únicamente servirán como una aproximación al resultado final. Otra forma de determinar el resultado es revisar las retenciones en la nómina o los ingresos. Si el IRPF ha retenido más de lo que correspondía, la declaración podría resultar en una devolución. En caso contrario, se generará un pago. Asimismo, es crucial considerar las posibles deducciones que se pueden aplicar. Es posible desgravar impuestos por conceptos como la vivienda habitual, el alquiler, las familias numerosas, las aportaciones al sistema de pensiones, donaciones a ONGs, entre otros. Renta WEB Open es una herramienta proporcionada por la Agencia Tributaria para simular la declaración final. Para su uso, no se requiere ningún tipo de identificación del contribuyente ni datos fiscales. El procedimiento para simular la declaración de IRPF es el siguiente: Existen algunos consejos prácticos que facilitarán la declaración de la Renta. A continuación, te explicamos cómo optimizar este trámite y evitar errores comunes. Para tener una idea más clara del proceso de declaración y el resultado final, es recomendable utilizar el simulador de Renta WEB antes de comenzar el trámite oficial.