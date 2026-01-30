En España, el precio medio de la luz para el sábado, 31 de enero de 2026 será de 5.62 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -5.547 % respecto al valor de ayer que fue de 12.62 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 31 de enero?

En el sábado, 31 de enero de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 35 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 35.0 euros De 21:00 a 22:00 32.73 euros De 19:00 a 20:00 31.5 euros De 22:00 a 23:00 18.48 euros De 18:00 a 19:00 14.97 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 31 de enero?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, donde el precio será solamente de -0,46 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 11:00 a 12:00 -0.46 euros De 5:00 a 6:00 -0.42 euros De 10:00 a 11:00 -0.42 euros De 12:00 a 13:00 -0.42 euros De 13:00 a 14:00 -0.42 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 0.01 De 1:00 a 2:00 -0.01 De 2:00 a 3:00 -0.01 De 3:00 a 4:00 -0.02 De 4:00 a 5:00 -0.03 De 5:00 a 6:00 -0.42 De 6:00 a 7:00 -0.11 De 7:00 a 8:00 0.0 De 8:00 a 9:00 0.0 De 9:00 a 10:00 -0.15 De 10:00 a 11:00 -0.42 De 11:00 a 12:00 -0.46 De 12:00 a 13:00 -0.42 De 13:00 a 14:00 -0.42 De 14:00 a 15:00 -0.42 De 15:00 a 16:00 -0.42 De 16:00 a 17:00 -0.01 De 17:00 a 18:00 0.93 De 18:00 a 19:00 14.97 De 19:00 a 20:00 31.5 De 20:00 a 21:00 35.0 De 21:00 a 22:00 32.73 De 22:00 a 23:00 18.48 De 23:00 a 24:00 4.54

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: