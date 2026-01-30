En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este viernes, 30 de enero de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 2,09 euros, cifra que refleja una variación del -3,34% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en comparación con el euro. Esta tendencia sugiere un fortalecimiento del Ripple frente al euro, lo que podría indicar un creciente interés en la criptomoneda.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -3.88%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -19.26%. Estos datos reflejan un contexto de volatilidad en el mercado de criptomonedas, donde Ripple ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 53.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 62.70%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,1 euros.