En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 2,71 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,07% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda.

La criptomoneda Ripple ha mostrado una evolución moderada en su cotización, con un cambio del 1.28% en la última semana, lo que indica una estabilidad en su valor a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido del 1.86%, reflejando un crecimiento gradual que sugiere una rentabilidad constante para los inversores. Estos datos apuntan a que Ripple se mantiene como una opción viable en el mercado de criptomonedas, aunque con un crecimiento relativamente modesto.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 81.25%, lo que es menor que la volatilidad anual del 82.03%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.