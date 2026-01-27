En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este martes, 27 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 2,26 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,07% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve aumento del 0.55% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -14.8%, lo que indica que, a pesar de los movimientos recientes, la rentabilidad general de Ripple ha sido desfavorable en el largo plazo.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 36.04%, lo que es menor que la volatilidad anual del 62.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.