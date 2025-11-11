En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este martes, 11 de noviembre de 2025, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,82 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días.

Esto indica que el interés por el Ripple ha aumentado, lo que podría reflejar un crecimiento en la confianza de los inversores.

En la última semana, la criptomoneda Ripple ha experimentado un notable aumento del 11.1% en su cotización, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su variación ha sido del 9.7%, indicando una tendencia de crecimiento sostenido a pesar de la volatilidad del mercado de criptomonedas. Esta evolución sugiere que Ripple sigue siendo una opción atractiva para aquellos que buscan diversificar su portafolio en el ámbito digital.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 84.63%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 81.73%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.