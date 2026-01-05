En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este lunes, 5 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 2,55 euros. Esta cifra refleja una variación del 4,18% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato 1 es positivo. Esto sugiere un aumento en el valor del Ripple en comparación con el euro.

La tendencia indica un interés creciente en el Ripple, lo que podría estar impulsando su valor al alza frente al euro.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución interesante en su cotización, con un notable aumento del 18.13% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés y la inversión en esta moneda digital. Sin embargo, al observar el panorama a más largo plazo, su variación en el último año ha sido del -1.92%, indicando que, a pesar de la reciente recuperación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a lo largo de los meses. Esta dualidad en su rendimiento resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso por parte de los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 46.57%, lo que es menor que la volatilidad anual del 62.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,6 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.