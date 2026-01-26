En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este lunes, 26 de enero de 2026 en España es de 2,27 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 4,22%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del -0.69% en la última semana, lo que sugiere una estabilidad relativa en el corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento a lo largo del último año, se evidencia una variación negativa del -14.95%, indicando que la rentabilidad de Ripple ha sido desfavorable en el contexto de un mercado más amplio. Esta tendencia sugiere desafíos en su adopción y aceptación, lo que podría influir en su futuro desempeño.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 44.24%, es menor que la volatilidad anual del 62.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.