En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 2,94 euros. Esta cifra refleja una variación del 11,24% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Ripple y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas.

La criptomoneda Ripple ha mostrado una evolución positiva en su cotización, con un incremento del 9.18% en la última semana, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su variación ha sido del 18.37%, indicando una tendencia alcista que sugiere una creciente aceptación y confianza en su tecnología y aplicaciones en el sector financiero. Esta rentabilidad ha atraído la atención de muchos, posicionando a Ripple como una opción atractiva en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 86.77%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 81.75%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.