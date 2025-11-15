En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este sábado, 15 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 119,4 euros, cifra que refleja una variación del 5,27% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días.

Esto indica que el interés y la demanda por Litecoin están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve descenso del -0.73% en la última semana, lo que sugiere cierta volatilidad a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento del 6.96%, lo que indica una tendencia positiva a largo plazo y una rentabilidad moderada para los inversores que han mantenido su posición en este activo digital.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 50.65%, lo que es menor que la volatilidad anual del 72.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.