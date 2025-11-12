En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 111,13 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,51% en comparación con el día pasado.

El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que la demanda ha aumentado, lo que sugiere un interés creciente en estas criptomonedas y en el euro.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -5.46% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar el último año, la variación en su cotización ha sido más estable, con un leve descenso del -0.15%. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Litecoin ha mantenido una rentabilidad relativamente constante en el largo plazo, lo que puede ser atractivo para los inversores que buscan estabilidad en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 118.97%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 72.74%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.