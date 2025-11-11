En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este martes, 11 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 117,12 euros, cifra que refleja una variación del -2,63% en comparación con el día pasado.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

La criptomoneda Litecoin ha mostrado una evolución interesante en su cotización, con un incremento del 17.09% en la última semana, lo que refleja un repunte significativo en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, la variación ha sido más moderada, con un aumento del 7.7%. Esto sugiere que, aunque Litecoin ha experimentado un crecimiento reciente, su rentabilidad a largo plazo ha sido más estable y menos volátil en comparación con otros activos digitales.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 114.21%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 72.46%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.