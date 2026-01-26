En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este lunes, 26 de enero de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 82,02 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.22% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -25.45%, lo que indica que, a pesar de la reciente alza, la rentabilidad general de Litecoin ha sido desfavorable en el periodo anual.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 23.86%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 64.70%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 78,1 euros.