Este lunes, 10 de noviembre de 2025, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 124,15 euros. El valor de apertura refleja una variación del 448,23914 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha mostrado una evolución notable en su cotización, con un incremento del 20.71% en la última semana, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su variación ha sido más moderada, con un aumento del 8.43%, lo que sugiere una estabilidad relativa en comparación con otras criptomonedas más volátiles. Esta combinación de crecimiento reciente y estabilidad a largo plazo puede hacer de Litecoin una opción atractiva para quienes buscan diversificar su portafolio en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 103.14%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 72.41%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.