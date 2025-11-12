En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 3.942,4 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,11% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve descenso del -0.63%, lo que sugiere una ligera corrección en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca una notable variación positiva del 65.47%, evidenciando una tendencia alcista y una rentabilidad significativa para los inversores a largo plazo. Esta evolución refleja la creciente adopción y el interés en Ethereum como una de las principales criptomonedas del mercado.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 48.25%, es menor que la volatilidad anual del 61.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.