La cotización del Ethereum este martes, 27 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 3.510,37 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,16% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con días anteriores, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio del 1.96%, lo que refleja una estabilidad en su cotización a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un aumento del 23.8%, lo que indica una tendencia positiva y una rentabilidad significativa para los inversores a largo plazo. Esta combinación de resultados sugiere que Ethereum sigue siendo una opción atractiva en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 37.59%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 58.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.339,9 euros.