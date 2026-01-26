En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este lunes, 26 de enero de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 3.441,54 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un leve descenso del -1.49%, lo que refleja una ligera corrección en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento significativo del 21.64%, evidenciando una tendencia positiva y una rentabilidad atractiva para los inversores a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ethereum sigue siendo una opción viable en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 36.27%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.95%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 3.339,9 euros.