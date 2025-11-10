En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 4.076,28 euros. Esta cifra refleja una variación del 3,61% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio del 3.62%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su cotización. A lo largo del último año, su variación ha sido notable, alcanzando un 82.44%, lo que indica un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta evolución sugiere un interés creciente en Ethereum, consolidándolo como una de las criptomonedas más relevantes en el mercado actual.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana, con un 43.92%, es menor que su volatilidad anual del 61.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.