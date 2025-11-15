En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este sábado, 15 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 586,28 euros. Esta cifra refleja una variación del 5,05% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento en el valor de Bitcoin Cash en relación con el euro, lo que podría atraer más inversores.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -1.79%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento significativo del 39.86%, evidenciando una tendencia positiva a largo plazo que ha atraído el interés de inversores y entusiastas de las criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 55.45%, es menor que la volatilidad anual del 64.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.