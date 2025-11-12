En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este miércoles, 12 de noviembre de 2025 en España es de 589,08 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,86%.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo.

Esto sugiere un aumento en el valor de ambos activos, lo que podría indicar un mayor interés del mercado o una recuperación económica.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -0.21%, lo que sugiere una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un notable aumento del 41.33%, lo que refleja una tendencia positiva y un potencial de rentabilidad significativo para los inversores a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin Cash ha logrado consolidarse como una opción atractiva en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 62.48%, es menor que la volatilidad anual del 64.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.