En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este miércoles, 10 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 664,29 euros, cifra que refleja una variación del -2,52% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en el valor del Bitcoin Cash frente al euro.

La tendencia positiva indica un creciente interés y demanda por el Bitcoin Cash, lo que podría estar impulsando su precio al alza.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 1.79%, lo que refleja una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable crecimiento del 109.37%, evidenciando un interés creciente y una rentabilidad significativa para los inversores a largo plazo. Esta combinación de variaciones sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Bitcoin Cash ha mantenido una tendencia positiva en su valoración general.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 54.61%, es menor que la volatilidad anual del 62.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.