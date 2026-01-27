En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este martes, 27 de enero de 2026 en España es de 705,32 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,79%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia positiva del Bitcoin Cash sugiere un aumento en la confianza del mercado, mientras que la estabilidad del euro indica una falta de cambios significativos en su valor.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 0.92%, lo que indica una estabilidad en su cotización a corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa un notable incremento del 59.32%, reflejando un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta combinación de estabilidad reciente y un aumento considerable en el valor anual sugiere un interés sostenido en Bitcoin Cash dentro del mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 30.10%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.18%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 666,3 euros.