En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este martes, 11 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 593,96 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,51% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en su valor frente al euro, lo que podría indicar un creciente interés o confianza en el Bitcoin Cash.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 9.37%, lo que refleja un interés renovado en esta criptomoneda. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, con un incremento del 76.93%, lo que indica una tendencia alcista y una creciente rentabilidad para los inversores. Esta evolución sugiere que Bitcoin Cash ha logrado consolidarse como una opción atractiva en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 66.80%, es mayor que la volatilidad anual del 65.04%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.