En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este sábado, 15 de noviembre de 2025 en España es de 111.541,05 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,58%.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de ambos activos.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para identificar posibles cambios en el futuro cercano.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado una caída del -8.84%, lo que refleja una volatilidad significativa en el corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca una variación positiva del 19.2%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin ha mantenido una tendencia de crecimiento a largo plazo, lo que puede resultar atractivo para los inversores que buscan rentabilidad en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 34.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.68%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.