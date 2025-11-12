En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 117.745,06 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,08% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve descenso del -1.37%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un crecimiento significativo del 22.26%, evidenciando la rentabilidad a largo plazo de esta criptomoneda a pesar de las fluctuaciones a corto plazo.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 33.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.52%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.