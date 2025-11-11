En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este martes, 11 de noviembre de 2025 en España es de 120.117,48 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,83%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio del 3.14%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su valor. A lo largo del último año, su variación ha sido más significativa, alcanzando un 31.34%, lo que indica una notable rentabilidad para los inversores que han mantenido sus activos en este periodo. Esta evolución sugiere un interés creciente en Bitcoin, a pesar de la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 33.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.63%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.