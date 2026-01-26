En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este lunes, 26 de enero de 2026 en España es de 103.815,93 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,1%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un leve descenso del -0.95%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación más significativa del -12.13%, indicando que, a pesar de su popularidad y adopción, Bitcoin ha enfrentado desafíos en su valor a lo largo del tiempo. Esta evolución sugiere que, aunque puede haber oportunidades de rentabilidad, los inversores deben ser cautelosos ante la volatilidad del mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 21.91%, es menor que la volatilidad anual del 33.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 102.683,2 euros.