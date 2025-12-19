El tiempo dará un giro este viernes en gran parte de España con la entrada de un frente atlántico por el oeste peninsular. La jornada quedará marcada por cielos muy nubosos, precipitaciones extendidas y un descenso de las temperaturas máximas, mientras la nieve hará acto de presencia en las montañas de la mitad norte.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias alcanzarán a la mayoría del territorio, con especial incidencia en el norte y noroeste.

La cordillera Cantábrica concentrará los acumulados más relevantes de nieve, en un contexto de ambiente invernal y condiciones adversas en zonas de montaña.

Las precipitaciones aparecerán acompañadas en algunos puntos de chubascos localmente intensos, sobre todo en áreas del Mediterráneo y del Cantábrico oriental. A este escenario se sumarán nieblas, heladas débiles en cotas altas y un descenso térmico generalizado.

¿Dónde se esperan las lluvias y los fenómenos más intensos?

Las precipitaciones se repartirán de forma amplia, aunque con mayor intensidad en el norte peninsular. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco registrarán lluvias persistentes durante buena parte del día, con tendencia a remitir por la tarde en algunos sectores del noroeste.

tormenta eléctrica

También se prevén chubascos localmente fuertes en puntos del mar de Alborán, Baleares y litorales de Cataluña. En estas zonas, las lluvias podrán aparecer de forma irregular, aunque con episodios de cierta intensidad en momentos concretos de la jornada.

En el interior peninsular, comunidades como Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura recibirán precipitaciones más débiles pero generalizadas, con cielos cubiertos y presencia de brumas y nieblas, especialmente durante las primeras y últimas horas del día.

¿Cómo evolucionará la nieve y las temperaturas?

La nieve quedará restringida a las zonas de montaña de la mitad norte, con una cota que oscilará entre los 1600 metros y los 1200 metros en el noroeste.

La cordillera Cantábrica concentrará los acumulados más destacados, mientras Pirineos, Sistema Ibérico y otras áreas elevadas también recibirán nevadas.

Alerta por un ciclón que traerá lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por 48 horas: a qué zonas afecta. Foto: Shutterstock

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la península, con excepción de algunas zonas del Mediterráneo, el valle del Guadalquivir y los archipiélagos, donde los cambios resultarán menos acusados.

Las mínimas bajarán en el Cantábrico, Galicia y los interiores del tercio este, con heladas débiles en entornos montañosos.

El viento soplará en general flojo y variable, aunque alcanzará intensidad moderada en litorales del sureste, Galicia, Baleares y Canarias.

En el archipiélago canario, el viento del norte girará a nordeste y ganará fuerza al final del día, en un contexto de cielos nubosos y precipitaciones débiles y ocasionales.