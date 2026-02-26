La Audiencia Provincial de Cáceres ha resuelto un conflicto sucesorio que tiene un impacto directo en miles de herencias en España. El tribunal ha estimado el recurso presentado por cuatro sobrinos en oposición a la pretensión de otra heredera, su prima, quien buscaba incluir 177.602,40 euros en el reparto de la herencia de su tía. La clave del fallo radica en la existencia de una donación inter vivos que fue formalizada por escrito y aceptada de manera expresa. Según la Audiencia, dicho monto no debía ser incorporado al caudal hereditario ni estar sujeto a colación. La sentencia, emitida el 26 de septiembre de 2025, establece un criterio significativo sobre la distinción entre herencia y donación inter vivos cuando la transmisión se efectúa en vida, aunque el disfrute se posponga hasta después del fallecimiento. El caso se inició tras el fallecimiento de una mujer sin descendientes directos. Una de sus sobrinas, heredera, solicitó que se incluyeran en la herencia varios depósitos bancarios que sus primos habían recibido mediante un contrato de donación firmado en 2015. Los sobrinos argumentaron lo contrario. Afirmaron que los fondos les habían sido transmitidos en vida mediante una donación inter vivos, aceptada expresamente, aunque con la limitación de no poder disponer del dinero hasta el fallecimiento de la donante. La heredera sostuvo que el dinero seguía siendo propiedad de la tía al momento de su muerte. En consecuencia, defendió que debía integrarse en el inventario hereditario y repartirse entre todos los beneficiarios. La Audiencia Provincial de Cáceres revocó esa sentencia. Consideró probado que la donación se realizó en vida, con aceptación expresa de los donatarios y que la transmisión patrimonial ya se había producido, aunque el acceso al dinero fuera posterior. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Trujillo dio inicialmente la razón a la heredera. Ordenó incluir los depósitos y productos financieros en el inventario de la herencia. Según ese juzgado, no se había acreditado una donación eficaz en vida ni una voluntad clara de excluir los fondos de la colación. También destacó que el contrato no se había otorgado en escritura pública. La Audiencia afirmó que, al haberse realizado en vida, la donación era irrevocable y quedaba excluida de la masa hereditaria. Por ello, no procedía su colación en la herencia. La Sala analizó la doctrina del Tribunal Supremo y citó expresamente la STS 638/2011, de 27 de septiembre. Concluyó que el aplazamiento en la entrega material del dinero no altera la naturaleza de la donación inter vivos. Además, subrayó que el artículo 1035 del Código Civil limita la colación a donaciones entre herederos forzosos. En este caso, ninguno de los sobrinos tenía esa condición.