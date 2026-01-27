El temporal de frío, lluvia y nieve que afecta a gran parte de la península mantiene en alerta a la red vial española. A última hora de este martes, un total de 61 carreteras presentan incidencias por causas meteorológicas, con 14 de ellas completamente cortadas al tráfico. Todas pertenecientes a la red secundaria, según informó la Dirección General de Tráfico (DGT).

La situación genera importantes complicaciones para la movilidad, especialmente en el norte y centro del país, donde las precipitaciones y el descenso de las temperaturas intensifican los problemas de circulación.

En total, más de 940 kilómetros de carreteras se encuentran afectados por distintos niveles de alerta.

Además de los cortes totales, otras 22 vías registran nivel rojo, lo que implica el uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno, restricciones de velocidad y prohibición de paso para autobuses y vehículos pesados.

A estas se suman siete carreteras con nivel amarillo, donde la velocidad máxima se reduce a 60 kilómetros por hora y se impide la circulación de camiones.

¿Qué zonas concentran los mayores problemas por nieve y lluvia?

Las provincias más afectadas por el temporal se localizan en Castilla y León, donde se esperan nevadas copiosas en Zamora, Palencia y Burgos. En estos territorios, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activos avisos naranjas por riesgo importante.

También se registran avisos amarillos en amplias zonas del interior peninsular, que incluyen la Ibérica riojana, la serranía de Cuenca, Teruel, Navarra, Zaragoza, Huesca y la Comunidad de Madrid.

En estas áreas, las precipitaciones en forma de nieve y las rachas de viento pueden provocar cortes puntuales y dificultades añadidas en la circulación.

El temporal no solo afecta a carreteras locales y comarcales. La DGT advierte que autopistas y autovías clave podrían verse comprometidas si las condiciones empeoran, especialmente en tramos de montaña o pasos elevados.

¿Qué recomendaciones emite Tráfico para circular con seguridad?

Ante este escenario, Tráfico insiste en la necesidad de extremar la precaución y planificar los desplazamientos. Recomienda consultar el estado de las carreteras y la previsión meteorológica antes de iniciar cualquier viaje, especialmente durante la noche y la jornada del miércoles.

Entre las indicaciones más relevantes, la DGT recuerda dejar libre el carril izquierdo para facilitar el paso de quitanieves y vehículos de conservación, respetar la señalización variable y los paneles informativos, y contar con el equipamiento adecuado para la nieve.

Asimismo, se alerta sobre posibles afecciones en vías de alta capacidad como la A-6 Madrid–A Coruña, la AP-6 Guadarrama–Adanero, la AP-61 entre Segovia y San Rafael, la AP-51 entre Ávila y Villacastín, así como en la A-1 Madrid–Burgos, la AP-1 Burgos–Vitoria, la A-2 Madrid–Calatayud y la A-52 entre Benavente y Ourense.

En todas ellas, la evolución del temporal marcará el estado de la circulación en las próximas horas.