La Seguridad Social recordó que las personas nacidas entre 1960 y 2002 pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación económica destinada a garantizar ingresos mínimos a los hogares en situación de vulnerabilidad.

En 2026, el monto mensual puede llegar hasta los 1595 euros, según la composición familiar.

Gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el IMV alcanza actualmente a más de 2,3 millones de personas y beneficia a unos 775.000 hogares en todo el país.

La ayuda se consolidó como una de las principales políticas públicas para combatir la pobreza y la exclusión social, con un impacto particular en la infancia, ya que más del 40% de los beneficiarios son menores de edad.

El objetivo central de esta prestación consiste en asegurar un suelo mínimo de ingresos para quienes atraviesan dificultades económicas persistentes.

Desde el Gobierno subrayan que el IMV no reemplaza al empleo, sino que actúa como una red de contención para situaciones de necesidad estructural.

¿Quiénes pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital en 2026?

Para solicitar el IMV es necesario:

tener entre 23 y 65 años;

residir legalmente en España de manera continuada durante al menos un año;

acreditar una situación de vulnerabilidad económica , ya sea de manera individual o como unidad de convivencia;

contar con ingresos insuficientes según los umbrales fijados por la Seguridad Social;

disponer de un patrimonio limitado , excluida la vivienda habitual ;

haber solicitado o agotado previamente otras ayudas o pensiones a las que se pudiera tener derecho;

cumplir con los requisitos administrativos y de empadronamiento exigidos por la normativa vigente.

Excepciones previstas por la normativa:

En casos de víctimas de violencia de género .

En situaciones de trata de personas o explotación sexual, donde se flexibilizan los requisitos para evitar escenarios de desprotección social.

¿De cuánto es la ayuda y cómo se calcula el importe?

La cuantía del Ingreso Mínimo Vital varía según el número de adultos y menores que integran la unidad de convivencia. A mayor tamaño del hogar, mayor es el importe mensual reconocido por la Seguridad Social.

Esta ayuda de la Seguridad Social permite a más persona acceder al IMV. Fuente: Shutterstock

Las familias monoparentales cuentan con un tratamiento diferencial. En estos casos, el IMV incluye un complemento del 22%, lo que permite alcanzar hasta 1594 euros mensuales cuando existen cuatro o más hijos a cargo.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz, insisten en que el IMV continúa siendo una herramienta clave en 2026.

Por ese motivo, animan a quienes cumplan los requisitos a informarse y a iniciar el trámite correspondiente para acceder a esta prestación.

La ayuda se consolidó, con el paso de los años, como un respaldo esencial para miles de familias que hoy enfrentan serias dificultades para llegar a fin de mes y sostener un nivel de vida digno.