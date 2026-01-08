Alerta por un ciclón que traerá lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por 48 horas: a qué zonas afecta. Foto: Shutterstock

España afronta este jueves un escenario meteorológico dominado por la estabilidad atmosférica, con un tiempo anticiclónico en la mayor parte de la península y Baleares.

El ascenso térmico será generalizado, mientras que el viento soplará con intensidad en varias zonas y las precipitaciones quedarán acotadas al norte del país.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos mayormente nubosos, salvo en el litoral mediterráneo y el sureste peninsular.

El paso de un frente dejará lluvias en el Pirineo y en el noroeste, con especial incidencia en Galicia, donde se esperan los mayores acumulados.

Durante la jornada también se registrarán nieblas matinales en amplias zonas del interior y un retroceso de las heladas, que quedarán restringidas a áreas de montaña.

¿Dónde se esperan lluvias y nieve este jueves?

Las precipitaciones se concentrarán en el norte peninsular, con lluvias y chubascos en Galicia, Asturias, Cantabria y el norte de Navarra.

En el interior de Pontevedra, los episodios podrán alcanzar intensidad fuerte y presentar carácter persistente, según la previsión oficial.

Fuente: pexels Fuente: pexels

En el Pirineo, las lluvias vendrán acompañadas de nieve en cotas altas. La cota se situará entre los 1400 y 1600 metros al inicio del día y ascenderá progresivamente hasta alcanzar los 1600-1900 metros, lo que reducirá el impacto de las nevadas en zonas medias.

En Canarias, el tiempo mostrará mayor variabilidad, con intervalos nubosos y probabilidad de lluvias débiles en el norte y este de las islas de mayor relieve, mientras que en las islas orientales y el sur de Gran Canaria predominará el cielo poco nuboso.

¿Qué regiones notarán más el viento y el ascenso térmico?

El viento será uno de los protagonistas de la jornada. Soplará de componente oeste en la península y Baleares, con rachas fuertes y muy fuertes en Galicia, el Cantábrico, las montañas del tercio norte y puntos del interior de la fachada oriental.

¿Cómo evolucionarán las temperaturas y el viento en las próximas horas? Fuente: archivo.

En el valle del Guadalquivir dominará el nordeste flojo, mientras que en Canarias se impondrá el alisio moderado a fuerte.

Las temperaturas subirán de forma acusada en casi todo el país, tanto en las mínimas como en las máximas.

El ascenso resultará especialmente notable en zonas de montaña y en el interior peninsular, con valores más suaves en el litoral mediterráneo y pocos cambios en Canarias.

Las heladas perderán extensión e intensidad, con carácter débil en áreas elevadas del interior y moderado en el Pirineo. Este escenario marca una pausa invernal, con un tiempo más templado y estable en gran parte del territorio.