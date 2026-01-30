Una fuerte tormenta tropical se aproxima y afectará a varias zonas del país: cuáles son las regiones en alerta por lluvias intensas.

La Agencia Estatal de Meteorología advirtió que el riesgo de aludes se mantiene en nivel “limitado” durante el fin de semana en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

El boletín oficial señala la combinación de nieve reciente, placas de viento y capas débiles en el manto nivoso como los principales factores de inestabilidad fuera de las pistas balizadas.

El aviso, emitido por la Agencia Estatal de Meteorología, establece un nivel 2 sobre 5 en el Boletín de Peligro de Aludes (BPA).

Si bien no se prevén episodios generalizados de gran magnitud, el organismo remarca que las condiciones exigen prudencia extrema en actividades de alta montaña.

El informe destaca que la nieve es continua a partir de los 1400 metros, con espesores muy irregulares por la acción del viento. En cotas altas, la acumulación puede superar los dos metros en hoyas y ventisqueros, lo que incrementa la complejidad del terreno.

¿Cómo es el estado actual del manto nivoso?

El BPA describe un manto compuesto por una capa superficial reciente, más seca en las cotas elevadas, apoyada sobre estratos de distinta dureza.

En profundidad aparecen costras de rehielo y capas de nieve facetada con baja cohesión, consideradas puntos críticos para posibles fracturas.

Entre los 1800 y 1900 metros, el espesor oscila entre 70 y 130 centímetros, mientras que a partir de los 2100 metros puede alcanzar entre 100 y 200 centímetros. Esta variabilidad genera zonas especialmente sensibles en laderas inclinadas y sectores no purgados.

Según el informe, algunas placas antiguas se apoyan sobre capas débiles persistentes poco profundas. Estas estructuras pueden romperse ante cargas ligeras, como el paso de un esquiador, y provocar aludes de tamaño mediano capaces de sepultar a una persona.

¿Qué riesgos plantea el tiempo durante el fin de semana?

Para el viernes, la previsión apunta a cielos cubiertos, nevadas débiles y viento muy fuerte del oeste y suroeste, con rachas que pueden alcanzar intensidad huracanada en cotas altas.

Aunque no se esperan grandes acumulaciones, el viento favorecerá la formación de placas en orientaciones norte y este, sobre todo cerca de crestas y collados.

El sábado se mantendrá un escenario similar, con nivel de peligro estable en 2/5. Ya el domingo, la subida de la cota de nieve hasta unos 2000 metros dará lugar a un manto más húmedo, lo que podría generar pequeñas purgas de nieve húmeda, de forma puntual de tamaño mediano.

La Picos de Europa es uno de los macizos más abruptos de la península, con zonas especialmente expuestas a la acción del viento.

El Naranjo de Bulnes, también conocido como Picu Urriellu, es una de las cimas más emblemáticas de los Picos de Europa. (Imagen: Wikimedia Commons / Miguel Sáenz de Santa María)

Por eso, la Aemet insiste en que el riesgo cero no existe y que incluso aludes pequeños pueden causar daños graves.

El Boletín de Peligro de Aludes se presenta como una herramienta clave para planificar salidas invernales, aunque la agencia recuerda que se basa en observaciones y modelos disponibles al momento de su emisión.

Las condiciones reales pueden variar, por lo que se recomienda adaptar itinerarios y decisiones sobre el terreno, revisar el BPA antes de cada salida y mantener una actitud flexible y prudente ante cambios meteorológicos repentinos.