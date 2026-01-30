La entrada de una masa polar marítima por el norte de la Península marcará el tiempo de este viernes, con precipitaciones generalizadas, nevadas en cotas medias y rachas de viento muy fuertes.

El episodio afecta a la mayor parte del territorio, con especial incidencia en Galicia, donde rigen avisos de máximo nivel por el fuerte oleaje.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el paso sucesivo de frentes atlánticos mantendrá un escenario de inestabilidad persistente, con lluvias intensas, tormentas localizadas y un notable descenso de las temperaturas en amplias zonas del país.

El temporal ya tiene impacto directo en la movilidad y la seguridad, con decenas de carreteras cortadas, restricciones al tráfico por nieve e inundaciones y un amplio despliegue de avisos meteorológicos en catorce comunidades autónomas.

El fenómeno dejará precipitaciones en casi toda la Península y Baleares, salvo en el extremo sureste. Galicia concentrará los mayores acumulados, con lluvias persistentes, episodios tormentosos y granizo en algunas zonas.

En paralelo, la cota de nieve descenderá de forma progresiva hasta situarse entre los 800 y 1000 metros en el noroeste.

Las temperaturas máximas bajarán en la mayoría del territorio peninsular, mientras que las mínimas descenderán especialmente en el sur, Galicia y el oeste del Sistema Central.

El viento será otro de los elementos destacados del episodio, con rachas muy fuertes en el Cantábrico, la vertiente atlántica, el tercio oriental y zonas de montaña.

En esta zona se concentra el mayor riesgo del temporal

Galicia se encuentra en nivel rojo por peligro extraordinario debido al fuerte temporal marítimo. En áreas del litoral atlántico y las Rías Baixas se prevén olas de hasta nueve metros, impulsadas por vientos marinos que pueden superar los 85 kilómetros por hora. A esta situación se suman avisos por lluvia, viento y nieve en el interior.

Las precipitaciones serán persistentes y localmente intensas, con acumulados que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en doce horas en zonas de Ourense y el interior de Pontevedra.

En las provincias de Lugo y Ourense, las nevadas ganarán protagonismo en áreas de montaña, con una cota que descenderá hasta los 1000 metros.

Este contexto eleva el riesgo de incidencias en infraestructuras, crecidas de ríos y dificultades en la circulación, especialmente en vías secundarias y zonas rurales expuestas al viento y a la nieve.

¿Cómo impacta el temporal en carreteras y comunidades autónomas?

El temporal ya afecta a 78 carreteras de la red secundaria en todo el país. Quince permanecen cortadas por nieve y otras 35 por inundaciones , con especial incidencia en Aragón, Castilla y León, Andalucía y Galicia. En varios tramos de provincias como Huesca, Granada, Almería o Navarra es obligatorio el uso de cadenas.

Catorce comunidades autónomas se mantienen bajo aviso meteorológico por viento, lluvia, nieve u oleaje.

Además de Galicia en nivel rojo, regiones como Andalucía, Asturias, Cantabria y Melilla están en nivel naranja por temporal marítimo o fuertes rachas, mientras que amplias zonas del interior permanecen en alerta amarilla.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, planificar los desplazamientos y consultar de forma permanente el estado de las carreteras y la evolución meteorológica, ya que la inestabilidad continuará durante la jornada con efectos desiguales según la región.