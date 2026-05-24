La Primitiva, una de las loterías más reconocidas en España, entrega premios millonarios a los jugadores afortunados que logran acertar a los números ganadores. Por ese motivo, miles de personas elijen probar su suerte con este juego de azar.

Durante el sábado, 23 de mayo de 2026 ,

Los números ganadores del sorteo fueron "12 18 22 30 33 35", el número complementario es el "1", el reintegro es el "3" y el Joker es "4546818".

La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos "1" ganadores con un galardón de "1167135.53" euros.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 10181823 euros, de los cuales se entregaron 5600002.5 euros.

6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 1 acierto con un premio de 1167135.5 euros

5 aciertos más el complementario: 1 acertantes con 189265.22 euros ganados

5 aciertos: 181 acertantes con un premio de 1917.05 euros

4 aciertos: 9187 acertantes con un premio de 54.94 euros

3 aciertos: 178425 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 1048429 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se sortea La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá escoger entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Apuesta solo el dinero que puedas permitirte perder, fija límites de tiempo y gasto antes de empezar y deja de jugar si buscas recuperar pérdidas o notas ansiedad.

Trata el juego como ocio, prioriza tus responsabilidades y pide ayuda si sientes pérdida de control; contacta con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o a oficina@jugadoresanonimos.org.