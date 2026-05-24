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La Primitiva, una de las loterías más reconocidas en España, entrega premios millonarios a los jugadores afortunados que logran acertar a los números ganadores. Por ese motivo, miles de personas elijen probar su suerte con este juego de azar.
Durante el sábado, 23 de mayo de 2026,
Los números ganadores del sorteo fueron "12 18 22 30 33 35", el número complementario es el "1", el reintegro es el "3" y el Joker es "4546818".
La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos "1" ganadores con un galardón de "1167135.53" euros.
Los ganadores del último sorteo de La Primitiva
En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 10181823 euros, de los cuales se entregaron 5600002.5 euros.
- 6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados
- 6 aciertos: 1 acierto con un premio de 1167135.5 euros
- 5 aciertos más el complementario: 1 acertantes con 189265.22 euros ganados
- 5 aciertos: 181 acertantes con un premio de 1917.05 euros
- 4 aciertos: 9187 acertantes con un premio de 54.94 euros
- 3 aciertos: 178425 acertantes con un premio de 8 euros
- Reintegro: 1048429 acertantes con un premio de 1 euros.
¿Cuándo se sortea La Primitiva?
El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.
¿Cómo se juega a La Primitiva?
Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá escoger entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.
¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?
Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.
Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:
- Unicaja Banco
- Banco Sabadell
- BBVA
- Bankia
- CaixaBank
- Ibercaja
- Cajasur BBK
- KutxaBank
- Abanca
- Cajamar.
Recomendaciones para los jugadores
Apuesta solo el dinero que puedas permitirte perder, fija límites de tiempo y gasto antes de empezar y deja de jugar si buscas recuperar pérdidas o notas ansiedad.
Trata el juego como ocio, prioriza tus responsabilidades y pide ayuda si sientes pérdida de control; contacta con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o a oficina@jugadoresanonimos.org.