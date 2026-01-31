Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por ese motivo, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del viernes 30 de enero

Durante el viernes, 30 de enero de 2026,

Los números ganadores son 08, 18, 26, 34, 36, 42; la cifra complementaria el 37 y el número de reintegro el 3.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "1" ganador con un galardón de "198333.48" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del viernes, 30 de enero de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 6.387.695 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.756.616,1 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos : No hubo ganadores, por lo que el premio fue de 0 euros. Cinco aciertos más el complementario : hubo 1 ganador y el premio fue de 198333.48 euros. Cinco aciertos : 106 ganadores con un premio de 935,54 euros. Cuatro aciertos : 6394 ganadores con un premio de 23,26 euros. Tres aciertos : 111391 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro : 636305 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido ajustar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus redes sociales.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es esencial que los jugadores definan un presupuesto claro antes de iniciar sus apuestas, asegurándose de no gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable tomar descansos regulares para evitar que la emoción del juego afecte su juicio y así mantener el control de la situación.

Si en algún momento sientes que las apuestas se convierten en un problema, busca ayuda sin dudarlo. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es fundamental para disfrutar del juego de manera responsable.